شرم الشيخ تستقبل أولى رحلات الطيران البريطاني "تشارتر" منذ 2015

استقبل مطار منتجع شرم الشيخ السياحي المصري، مساء الأحد أولى رحلات الطيران البريطاني "التشارتر" بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

وحطت في مطار شرم الشيخ على البحر الأحمر، أول رحلتين تابعتين لمجموعة (تي يو آي) الأوروبية للسياحة وهي أولى رحلات الطيران البريطاني الشارتر الى المنتجع المصري منذ عام 2015، بحسب بيان لوزارة الطيران المدني.

وكانت بريطانيا قد قررت حظر الطيران إلى شرم الشيخ، عقب اسقاط تنظيم الدولة الإسلامية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 طائرة روسية بعيد إقلاعها من المدينة الساحلية، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا كانوا على متنها.

وأوضح البيان أن طائرة وصلت "من مطار غاتويك بلندن وعلى متنها 184 راكبا، بينما وصلت الرحلة الثانية من مطار مانشستر وعلى متنها 190 راكبا".

وأعلنت الحكومة البريطانية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر رفع القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ.

ويأتي استئناف رحلات "تي يو آي" إلى شرم الشيخ بعد خمسة أشهر من إعلان مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة توماس كوك إفلاسها، ما ساهم في تراجع بنسبة 4% في عدد السياح البريطانيين في العالم خلال عام 2019 وفقا لمنظمة السياحة العالمية.

وكانت أول رحلة منتظمة من بريطانيا إلى شرم الشيخ، قد وصلت إلى المنتجع المصري في 19 كانون الأول/ديسمبر وهي رحلة لشركة "إنتر آير" والتي أقلعت من برمنغهام وعلى متنها 110 ركاب.

ومن المقرر، بحسب بيان وزارة الطيران المدني، أن تسيّر (تي يو آي) ثلاث رحلات أسبوعيا من غاتويك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي حتى 25 آذار/مارس.

كذلك أعلنت شركة مصر للطيران في بيان الأحد، تسيير خط منتظم بين مدينتي شرم الشيخ ولندن، بمعدل رحلة أسبوعية بدءا من 29 شباط/فبراير.

وكانت السياحة في مصر، والتي تعد من أهم مصادر الدخل الأجنبي في البلاد، قد شهدت تراجعا حادا عقب إسقاط الطائرة الروسية، وخصوصا أن القسم الاكبر من السياح الذين يفدون إلى مصر، هم من روسيا.

وبدأ قطاع السياحة بالتعافي خلال الأعوام القليلة الماضية وبلغ عدد السائحين 11,3 مليون سائح في 2018، حسب آخر الإحصاءات الرسمية.

كما أفادت احصاءات البنك المركزي المصري بارتفاع ايرادات السياحة لتسجّل خلال العام المالي 2018/19 نحو 12,6 مليار دولار مقابل قرابة 10 مليارات دولار في العام المالي السابق له.