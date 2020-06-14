مصر تعاود فتح المطارات واستقبال السياح في أول يوليو

اعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار الأحد إعادة فتح المطارات على مستوى البلاد أمام الرحلات الجوية المنتظمة اعتبارا من أول تموز/يوليو بعد نحو ثلاثة أشهر من اغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي حضره وزير السياحة والآثار خالد عناني، "اريد أن أعبر عن سعادتي باعلان الحركة الجوية المنتظمة، أول يوليو (تموز)، بصورة تدريجية بين مصر والدول التي أعادت فتح أجوائها" للطيران، وأضاف "جميع المطارات ستكون مفتوحة".

وحركة الطيران في مصر معلقة منذ 19 آذار/مارس، كأحد التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا.

من ناحيته، أعلن عناني "استئناف حركة السياحة (الداخلية والخارجية) إلى المحافظات التي تشهد أقل رصد لاصابات الفيروس"، وأشار إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وأوضح عناني أنه "تم اختيار هذه المحافظات لأنها ساحلية وبعيدة عن التجمعات السكنية الكبيرة".

وفي محاولة لتشجيع السيّاح على العودة إلى مصر، أكد الوزير إلغاء تأشيرة السياحة للزائرين من أول تموز/يوليو حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتم منح ترخيص إعادة التشغيل لـ232 فندقا، وفقا لضوابط معينة بحسب عناني، على أن يتعرض المخالفون لسحب الترخيص.

واوضح وزير السياحة والآثار أنه لن يتم إعادة فتح المتاحف والمناطق الأثرية كلها مرة واحدة، قائلا إن "متحف الغردقة سيكون الأول في 1 يوليو (تموز)".

وسجّلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن 1484 وفاة بفيروس كورونا المستجد من نحو 43 ألف إصابة.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، تسجل مصر عدد حالات يتجاوز الألف يوميا.

والخميس، أعلن وزير الإعلام المصري أسامة هيكل تمديد حظر التجول الليلي لأسبوعين آخرين ليبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة فجرا.