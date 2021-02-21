فرنسا تفرض سيطرتها في بطولة الغراند سلام للجودو بحصدها 6 ميداليات

شهد اليوم الثالث والأخير من مسابقة غراند سلام للجودو المقامة في تل أبيب تنافس المصارعين من الوزن الثقيل في صنف الرجال والنساء.

وأفتكت جورجيا حصة الأسد من الميداليات في اليوم الأخير بحصدها لذهبيتين وبرونزية.

وفاز بطل الماسترز الجورجي لاشا بيكوري بالذهبية في وزن أقل من 90 كغ بعد فوزه على الإسباني نيكولوس شيرازا ديشيفيلي، ليفرض بيكوري مرة أخرى سيطرته بطل العالم السابق.

وفي وزن أقل من 100 كغ بسط الهولندي كوريل ميشل سيطرته في المقابلات حيث أقصي أسماء ثقيلة في اللعبة في الأدوار الأولى من خلال لعب سريع وفعال.

وحصل على ذهبيته متغلبا على الإسرائيلي بيتر بالتشيك في النزال النهائي.

وصرح كوريل عقب التتويج "لم تكن التكتيكات مميزة حقًا، لكن فقط بدأت لعب الجودو المعتاد مرة أخرى، في بعض الأحيان يكون هنالك ضغط كبير عليك . ما قدمته اليوم هو مجرد لعبة الجودو بأسلوبي الخاص".

وأهدى المصارع جيلا زاليشفيلي الميدالية الذهبية الثانية لجورجيا في وزن أزيد من 100 كغ بعدما تأهل إلى النهائي وتغلب على خصمه الروسي تامرلان باشايف.

فيما احتل مواطنه غورام توشيشفيلي المرتبة الثالثة ليحصل على الميدالية البرونزية في المسابقة.

أما في صنف النساء فقد فازت الألمانية آنا ماريا فاغنر بالميدالية الذهبية في وزن أقل من 78 كغ، فيما حلت الفرنسية بوستيف فاني إيستيل ثانيا لتكتفي بالفضية.

فيما عادت الميدالية البرونزية إلى الهولندية ماريند فاركرك.

وفي وزن أزيد من 78 كغ فازت بطلة أوروبا الفرنسية رومان ديكو بالذهبية بعد تغلبها على منافستها البرتغالية روشل نوناس في النهائي، فيما فازت البيلاروسية ماريانا سولتاسكايا بالميدالية البرونزية.

وبفوز ديكو بالذهبية ارتفعت حصيلة فرنسا في البطولة إلى 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، وتصدر الفريق الفرنسي الترتيب من حيث الميداليات في هذه البطولة بمجموع 6 ميداليات متبوعا بفريق جورجيا الذي افتك ذهبيتين وفضية وخمس برونزيات.

واختتمت بطولة الغراند سلام للجودو وسط بروتوكولات خاصة فرضها الوضع الصحي الراهن على أن يكون الموعد الشهر القادم أين ستقام البطولة في أوزباكستان من من الخامس إلى السابع من آذار مارس.