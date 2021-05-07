تمكن مصارعو الجودو الروس من حصد 5 ميداليات كاملة في اليوم الثاني من بطولة غراند سلام للجودو المقامة في كازان الروسية من الخامس إلى السابع من مايو/آيار.

وشملت الميداليات ذهبيتين وفضيتين وبرونزية تضاف إلى 6 ميداليات فاز بها مصارعو الوزن الخفيف يوم الخميس.

وفي نتائج اليوم الثاني كان نهائي أقل من 73 كغ روسيا خالصا ومميزا حيث طغت عليه روح رياضية عالية حين التقى المصارع محمد بك محمدبيكوف بزميله في الفريق ومواطنه أيوب كازالييف، في نزال قوي لاتفتكاك الذهبية.

وتفوق محمدبيكوف على خصمه من خلال هجمة مرتدة مكنته من تحقيق نتيجة الفوز ليكتفى زميله بالفضية، فيما عادت الميدالية البروزنية للإماراتي سكيفورتوف فيكتور.

وتسلم الفائزون ميدالياتهم من قبل رئيس جمهورية تتارستا رستم مينيخانوف.

وصرح محمدبيكوف عقب تتويجه "الجودو هو عائلتي، نحن نتدرب طوال العام معا، نحن إخوة. في النهائي واجهت أيوب كازالييف، زميلي في الفريق. قبل البطولة، كنا نعيش معا ثم انتهى بنا المطاف معا في المباراة النهائية. اتفقنا على أنه لا يهم من فاز لأننا في النهاية أصدقاء".

وحققت صاحبة الميدالية الفضية في كل من بطولة الماسترز وتبليسي غراند سلام، الروسية تيمازوفا مادينا انطلاقة قوية في الأدوار الأولى في وزن أقل من 70 كغ سيدات أين أقصت منافساتها الواحدة تلو الأخرى إلى غاية بلوغها للنهائي.

ولم يكن الفوز سهلا لتيمازوفا في مباراة الميدالية الذهبية حين التقت بالألمانية سكوكيمارو جيوفانا.

ورغم ضغط سكوكيمار بهجوماتها على تيمازوفا غير أن الأخيرة تمكنت من الإفلات من قبضتها لتسقطها أرضا وسيطرت على حركتها لتحقق الانتصار في المباراة وتفوز بالذهبية. فيما عدات البروزنية لليابانية آري شيزورو.

وقالت تيمازوفا عقب الفوز "التواجد في بطولة غراند سلام أمر رائع فهو يساعدنا على الاقتراب أكثر من أجواء الألعاب الأولمبية كما يمنحنا الفرصة لصقل أسلوبنا في الجودو".

وسلم الميداليات للفائزات وزير الرياضة في اتحاد الجودو الروسي أوليغ ماتيتسين.

أما في وزن أقل من 81 كغ فقد أضاع كوبيتسوف ألان فرصة تحقيق الذهبية الثالثة لصالح روسيا.

فبعد وصوله إلى المباراة النهائية التقى بمنافسه المجري أتيلا أونغفاري الذي نفذ عليه هجمة وزا آري قوية وسريعة كانت كفيلة بفوزه وتحقيقه لأول ذهبية له في بطولة غراند سلام.

واكتفى كوبيتسوف بالميدالية الفضية فيما عادت البرونزية للأذري مراد فاتييف.

وتوج سفير الاتحاد الدولي للجودو ورئيس اتحاد الجودو الروسي فاسيلي أنيسيموف الفائزين بالميداليات.

واحتكمت المباراة النهائية للخبرة لدى السيدات في وزن أقل من 63 كغ حين التقت البولندية أوزدوبا بلاش أغاتا بمنافستها البرازيلية كوادروس كيتليان.

وحسمت أغاتا النتيجة لصالحها من خلال هجوم كوشي سريع لتفوز بذهبية البطولة فيما عادت الميدالية البرونزية للروسية فالكوفا إيكاترينا.

وبنهاية اليوم الثاني رفعت روسيا رصيدها إلى 11 ميدالية كاملة في هذه البطولة وهو رصيد مرشح للارتفاع في اليوم الثالث والأخير المنافسات التي تشهد نزالات الوزن الثقيل.

ويشارك في بطولة غراند سلام 408 مصارعا من مختلف الأوزان قدموا من أكثر من 70 بلدا.