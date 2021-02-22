شاهد: مسابقة للجري فوق بحر متجمّد في الشرق الأقصى الروسي

مئات الأشخاص، ومن فئات عمرية مختلفة، شاركوا في سباق الجري فوق البحر عبر البحر المتجمد في مدينة فلاديفوستوك الروسية في الشرق الأقصى.

فلاديفوستوك تنظّمُ هذا السباق السنوي، في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر، حينها يكون البحر مغطىً بطبقة جليدية يبلغ سمكها نحو ستين سنتمتراً.

ويرتدي العدّاؤون أحذية خاصة تحول دون إنزلاقهم أثناء الجري فوق الجليد، وعادة ما يجذب هذا السباق عدّائيين من جميع أنحاء العالم، إلا أن هذا العام اقتصرت المسابقة على الرياضيين الروس، بسبب جائحة فيروس كورونا.