تحديد 5 نيسان/أبريل موعداً لجلسة محاكمة نتنياهو المقبلة

حدّدت محكمة إسرائيلية الاثنين 5 نيسان / أبريل موعداً لبدء الاستماع للشهود خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

ويواجه نتنياهو، أول رئيس للحكومة توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، اتهامات بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وتأتي محاكمته في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لانتخاباتها العامة الرابعة في أقل من عامين، في 23 آذار / مارس.

ونفى نتنياهو اتهامات بالفساد خلال مثول قصير أمام المحكمة في 8 شباط / فبراير.

وحتى فترة ما قبل الحجر، استمرت الاحتجاجات الأسبوعية ضد رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عاماً منذ أشهر، حيث ركز بعض المتظاهرين على مزاعم الكسب غير المشروع.