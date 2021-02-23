بريطانيا توافق على تمديد فترة التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة لما بعد بريكست

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية الثلاثاء إن المملكة المتحدة وافقت بناء على طلب الاتحاد الأوروبي على تمديد فترة التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة لما بعد بريكست حتى 30 نيسان/أبريل، لإتاحة الوقت الكافي للبرلمان الأوروبي للمصادقة عليها.

وأفاد المتحدث بأن الطرفين توافقا على تمديد الموعد النهائي حتى 30 نيسان/أبريل إلى حين مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية.

كان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 شباط/فبراير التطبيق المؤقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير، لكن البرلمان الأوروبي قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت للمصادقة عليها.

وقال المتحدث البريطاني "إنه لمن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يكمل إجراءاته الداخلية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يخلقها ذلك للشركات والمواطنين على الجانبين. نتوقع أن يحترم الاتحاد الأوروبي الموعد الجديد".

بدأ البرلمان الأوروبي في منتصف كانون الثاني/يناير دراسة النص المؤلف من 1250 صفحة ويأمل أعضاؤه التصويت عليه في آذار/مارس.