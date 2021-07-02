أكثر من 5 ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي حصلوا على حق الإقامة في بريطانيا

قالت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الجمعة إن أكثر من ستة ملايين طلب الحصول على إقامة في المملكة المتحدة تم تقديمه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل مواطنين أوروبيين يعيشون في المملكة المتحدة، وأوضحت أنه تمت الموافقة على 5.1 ملايين طلب متحدثة عن "نجاح" إجرائي.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد وعدت مواطني الاتحاد الأوروبي بأنهم سيحتفظون بالحقوق في العيش والعمل وتلقي المزايا الاجتماعية في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كانوا قد عاشوا في البلد قبل 31 ديسمبر 2020 وتم تسجيلهم عبر برنامج: "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" قبل 30 حزيران/يونيو 2021.

من جانبها، أعلنت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية أنه تم تقديم 6.02 ملايين طلب قبل هذا الموعد النهائي، الغالبية العظمى في إنجلترا مضيفة أنه في شهر حزيران/يونيو تم "استقبال أكثر من 400000 طلب" ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، "تمت الموافقة على حوالي 5.1 ملايين طلب"

بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية PRU / AFP

يُمنح الأشخاص الذين يقيمون في المملكة المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات وضعًا مؤقتًا ، مما يسمح لهم بالتقدم للحصول على تسوية وضع إقامة دائم بعد إقامة لمدة خمس سنوات.

وأفادت وزيرة الداخلية البريطانية أن " معالجة أكثر من 6 ملايين طلب في إطار هذا البرنامج يمثل إنجازًا غير مسبوق" مضيفة "يسعدني أننا كفلنا حقوق العديد من المواطنين الأوروبيين، فهم أصدقاؤنا وجيراننا وأقاربنا"

وأكدت الوزارة أن حقوق الأشخاص الذين ما زالوا ينتظرون القرار بشان تسوية أوضاع إقامتهم، وهم بعدد يقارب 570 ألفًا، ستتم "حمايتها". في غضون ذلك أوضحت أنه "سيتم الانتهاء من فحص الحالات الأقل تعقيدًا خلال الأيام المقبلة"

كما أفادت أنه بالنسبة للحالات الأخرى، سترسل إدارة شؤون الهجرة البريطانية، إخطارات خلال 28 يومًا تقريبًا إلى جميع الأشخاص الذين تم تحديد حالاتهم على أنهم مؤهلون للحصول على "مخطط تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي" من أجل "الاتصال بهم لتسجيل أنفسهم ضمن البرنامج حتى لا يفقدوا الاستفادة من حقوقهم" حسب قولها