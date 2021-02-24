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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: كاميرا شرطي ترصد لحظات انقاذ طفل من مستنقع متجمد

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بقلم:  يورونيوز
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عملية إنقاذ طفل في 14 من عمره علق في مستنقع متجمد في ولاية نيو جرسي
عملية إنقاذ طفل في 14 من عمره علق في مستنقع متجمد في ولاية نيو جرسي   -   حقوق النشر  AP Photo
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أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرا معلقة في ملابس ضابط ونشرتها لاحقا شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية لحظات إقدام شرطة على إنقاذ طفل يبلغ من العمر 14 عامًا كانت عالقا في مستنقعات متجمدة.

وكان الشرطي قد توجه إلى بلدة ألواي الواقعة جنوب الولاية بعد تلقيه بلاغا من عائلة ذكرت أن طفلها مفقود بعد هروبه من المنزل.

وقادت عمليات البحث عناصر الشرطة إلى المستنقع حيث تم العثور على الطفل وهو عالق وسط المياه المتجمدة إلى غاية خصره فيما يتنفس بصعوبة.

ومد أحد الضباط يديه للصبي طالبا منه ان يمسك بها فيما وجد الطفل صعوبة في الاستجابة والحركة.

وتمكن الضابط من إخراج الصبي في النهاية فيما ذكر بيان للشرطة أن الصبي ظهرت عليه علامات انخفاض حرارة الجسم.

ولحق رجال الإطفاء بالشرطة لإسعاف الصبي ونقله إلى المستشفى ومن المتوقع أن يتعافى قريبا وفق البيان ذاته.

المصادر الإضافية • أ ب