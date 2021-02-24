الولايات المتحدة تطلب شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (بلينكن)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بلينكن في خطاب عبر الفيديو أمام المجلس "أعلن بسرور ان الولايات المتحدة ستسعى الى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للولاية بين 2022 و2024. سنطلب بتواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرغبتنا شغل مقعد مجددا في هذه المؤسسة".