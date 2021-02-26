سرقة كلبين لليدي غاغا في حادث إطلاق نار في هوليوود

سُرِقَ كلبان للمغنية الأميركية ليدي غاغا مساء الأربعاء في هوليوود في حين أصيب الموظف الذي أوكلت إليه النجمة رعايتهما بطلق ناري خلال الهجوم، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس.

واشار موقع "تي أم زي" المتخصص في المشاهير وكان السبّاق إلى نشر الخبر إلى أن ليدي غاغا خصصت مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل إعادة كلبيها كوجي وغوستاف، وهما من فصيلة البولدوغ وفرنسيا المنشأ.

وأكدت شرطة لوس أنجليس إنها تدخلت في هوليوود مساء الأربعاء بعدما أطلق شخص مسلح النار من مسدس نصف آلي على رجل ثلاثيني. وقد هرب المشتبه به في سيارة بيضاء، وأخذ معه اثنين من الكلاب الفرنسية الثلاثة التي كان الضحية يتولى تنزيهها.

ولم تذكر الشرطة اسم الرجل المصاب الذي بقي واعياً بعد الاعتداء ونُقِل إلى المستشفى، ولم تؤكد أن الكلبين يخصان ليدي غاغا.

وأشار "تي إم زي" وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى إلى أن نجمة البوب عهدت إلى الضحية برعاية حيواناتها أثناء وجودها في روما حيث تشارك في تصوير فيلم للمخرج ريدلي سكوت.

وعثرت الشرطة في موقع الاعتداء على بولدوغ ثالث.

ومن المعروف عن ليدي غاغا تعلّقها الشديد بكلابها التي كثيراً ما ترافقها في المناسبات العامة، وهي تنشر صوراً لها على مواقع التواصل الاجتماعي.