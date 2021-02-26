شاهد:"سايبرفرس" الابتكار الأحدث لهواوي الذي سينقل "الواقع المعزز" إلى مستوى جديد

كشفت شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الإتصالات عن حزمة من أحدث ابتكاراتها المتصلة بالجيل الخامس خلال معرض الهواتف الدولي في شنغهاي.

وتعمل هواوي على إبراز أحدث ما توصلت إليه من تقنيات تعتمد على تكنولوجيا الاتصال من الجيل الخامس وهو سوق يشهد تطورا كبير في البلاد فوفق تقديرات فإن أزيد من 800 مليون صيني سيصبح متصلا أو مستخدما لتقنية 5 جي بحلول 2025.

وكشفت هواوي خلال المعرض عن منتجها "سايبرفرس" وهو منتج يقدم تجربة الواقع المعزز بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذي من شأنه أن ينقل تقنيات الواقع الافتراضي إلى آفاق جديدة من خلال جمد العالم الواقعي والافتراضي "بسلاسة" وفي آن واحد باستخدام 5 جي.

وذكرت كبيرة مديري التسويق في شركة هواوي شيلي تشي "هواوي سايبرفرس" سيسمح بإنشاء عالم رقمي جديد للمستخدمين يكون متصلا بسلاسة مع الواقع ".

ويمكن لمستخدمي هذه التكنولوجيا الحصول على تجارب وخبرات "تجمع بين العالم الافتراضي والواقع من خلال ارتداء النظارات الذكية وعبر هواتفنا المحمولة".

وتقول هواوي إن "سايبرفرس" سيكون مرفوقا بمجموعة من التطبيقات الذكية التي تمكن من استخدامه في قطاعات تشمل السياحة والنقل والتعليم.

فيما قالت كبيرة مديري التسويق إن "سايبرفرس" بدأ استخدامه بالفعل في عدد الأماكن السياحية الصينية لمساعدة الزوار على فهم "تاريخ الموقع بشكل أفضل"، وبعض الحدائق ومحطات نقل المسافرين.

ويمكن لمستخدميه الاستمتاع بتجربة "مشهد يمزج بين العالم الواقعي والافتراضي".

كما كشفت هواوي خلال المعرض عن ابتكار اطلقت عليه اسم "هاي كار" وهو نظام تفاعل ذكي بين هاتف المستخدم وسيارته ويسمح لصاحبه بفتح باب السيارة وتشغيلها والتحكم فيها من خلال الهاتف الذكي فقط.