إسرائيل تؤكد أنها ستلقح الفلسطينيين الحاملين إجازة عمل إسرائيلية

أكدت إسرائيل الأحد أنها ستلقّح الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يحملون تراخيص عمل في المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل ضد فيروس كورونا.

وذكرت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل ينص على تطعيم الدولة العبرية مئة ألف عامل فلسطيني. وأفاد فرع الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيان الأحد أنه تم التوصل إلى "موافقة سياسية" على تنفيذ حملة التطعيم.

وأضاف البيان أن إسرائيل ستجري "حملة تطعيم للعمال الفلسطينيين الذين يحملون تراخيص عمل في إسرائيل وفي المجتمعات في يهودا والسامرة"، وهو الاسم المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن عمليات التطعيم التي ستبدأ "خلال الأيام المقبلة" ستتم عند معابر بين إسرائيل والضفة كما داخل المستوطنات. وصدرت دعوات دولية لإسرائيل، التي تعد بين الدول الرائدة على مستوى العالم لجهة عمليات التطعيم التي تمّت نسبة لعدد السكان، لضمان تلقيح جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.

وتنتظر السلطة الفلسطينية وصول نحو مليوني جرعة لقاح تم طلبها من مختلف الجهات المصنّعة، إلى جانب جرعات أخرى تصل في إطار برنامج "كوفاكس" الذي ترعاه الأمم المتحدة وتأسس لمساعدة الدول الأفقر في الحصول على اللقاحات. وأكدت السلطة الفلسطينية بأنها ستتشارك كميات اللقاحات التي تتلقاها مع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.