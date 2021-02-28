شاهد: فرض حجر منزلي في بعض المناطق الفرنسية

تفرض فرنسا تدابير لاحتواء فيروس كورونا في منطقة كوت دازور الساحلية وكذلك في دانكيرك في شمال البلاد. والحكومة التي تراقب الوضع عن كثب في حوالي 20 مقاطعة فرنسية من أصل 101، تفرض إعادة حجر على جزء من كوت دازور (جنوب شرق) ومدينة دانكيرك في الشمال. وجاء دور نيس، خامس كبرى المدن الفرنسية، السبت لتكون مدينة أشباح.