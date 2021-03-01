خط بري لنقل المسافرين بين مصر والأردن والعراق بتذكرة شاملة تبلغ 130 دولاراً

جدد كل من وزير النقل المصري كامل الوزير وسفير الأردن أمجد العضايلة الدعوة على ترقية العمل الثنائي في إطار البروتوكول الموقع لتسيير خط نقل بري للمسافرين بين مصر والأردن والعراق بسعر تذكرة يبلغ 130 دولارا للراكب تشمل تكاليف العبارة بين ميناءي نويبع والعقبة.

وأوضح الوزير والعضايلة في بيان أصدرته وزارة النقل المصرية الإثنين، أن البروتوكول تم توقيعه ما بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة الاتحاد العربي السوبرجيت من الجانب المصري وكل من شركتي جيت الأردنية والوفود والمسافرين العراقية الخاصة. حيث اكد الجانبان على ان هذا الخط ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تسهيل التنقل بين الدول الثلاثة، خاصة حركة العمال المصريين لهذه الدول وكذلك حركة الطلاب والمكونين من هذه الدول نحو مصر .

كما بحث كل من وزير النقل المصري وسفير الأردن بالقاهرة فرص التعاون بين البلدين في إطار عمق العلاقة التى تربط القيادة السياسية بالدولتين والشعبين الشقيقين وأكدا ضرورة دعم التعاون المشترك فى كافة المجالات.

ومن بين القطاعات المعنية، دعم التجارة بين البلدين من خلال تذليل جميع العقبات فى موانئ الوصول و تسهيل نقل المنتجات المصرية إلى الأردن وبعض الدول العربية كالعراق و سوريا و كذلك ضرورة تطوير شركة الجسر العربى، المملوكة من طرف مصر والأردن والعراق، وفتح أسواق جديدة لخدمة حركة التجارة بين الدول الثلاث ودول شرق إفريقيا .

كما تناولت المناقشات ملف التعاون في مجال النقل عن طريق السكك الحديدية حيث أشاد السفير الأردني بالتطور الكبير الذى تشهده مصر فى هذا المجال معربا عن رغبتة فى التعاون المشترك فى مجال تدريب الطلاب وتكوين الفنيين والمهندسين العاملين في معهد وردان للسكك الحديدية وهو ما رحب به وزير النقل حيث أكد أن "هذا المعهد يعد صرحا تعليميا وتدريبا ضخم يضاهي المعاهد الموجوده في الدول المتقدمة وأن هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب فى هذا المجال" .