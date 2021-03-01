مجموعة جهادية مسلحة تهاجم قاعدة تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا

هاجمت مجموعة جهادية مرتبطة بتنظيم داعش في غرب إفريقيا قاعدة تابعة للأمم المتحدة ومعسكرا تابعا للجيش في بلدة ديكوا شمال شرق نيجيريا مساء الاثنين كما حاولوا الدخول في منطقة محصّنة لجأ إليها نحو 25 عاملا إنسانيا بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وإغاثية في نيجيريا.

وكشف مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية رفض الكشف عن اسمه أن المسلحين عمدوا لإحراق القاعدة الأممية لكنه أكد أنه لم يصب أحد من عمال الإغاثة بأذى. وقال في هذه الصدد: لدينا 25 موظفا لجأ إلى قبو أرضي يحاول المسلحون الدخول إليه في هذا الوقت مؤكدا بهذه معلومات أدلى بها مصدر مسؤول في الجيش النيجيري.

وقال المصدر إن "إرهابيي داعش قد شنوا هجوما مزدوجا على قاعدة عسكرية وأخرى تابعة للأمم المتحدة".

وقد تم إرسال تعزيزات عسكرية انطلاقا من مدينة مارت الواقعة على بعد 40 كم من مكان الهجوم بهدف بحسب مصدر إغاثي. وأضاف إنه تم إرسال دعم جوي قوامه طائرتان ومروحية لدحر المسلحين.

وقبل قرابة ثلاث سنوات، هاجم عناصر من تنظيم داعش في غرب أفريقيا قاعدة تابعى للامم المتحدة في مدينة ران شمال شرق نيجيريا وقتلوا 3 موظفي إغاثة واختطفوا آخر. ولا تزال المنطقة رهينة نزاع مسلح اندلع منذ عام 2009 وظهور تنظيم بوكو حرام المتشدد.

وقد انقسم التنظيم عام 2016 إلى قسمين أحدهما بوكو حرام والثاني تنظيم داعش في غرب إفريقيا. وقد تسبب هذا النزاع في مقتل 36 ألف شخصا وتسبب في نزوح أكثر من مليونين.