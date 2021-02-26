مسلحون يخطفون عشرات الفتيات من مدرسة في شمال غرب نيجيريا

اقتحم عشرات المسلحين، مهاجع مدرسة للفتيات في شمال غرب نيجيريا ليلة الخميس الجمعة، وخطفوا عددا كبيرا منهن، حسبما ذكر معلم من هذه المؤسسة.

وقال سعدي كواي، المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا، إن "أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية".

وتعتبر هذه أحدث عملية خطف جماعي استهدفت طلاب المدارس في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، تم خطف حوالي 42 شخصًا من بينهم 27 طالبًا، في ولاية النيجر ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول خطف مسلحون أكثر من 300 طفل ثم أطلق سراحهم بعد مفاوضات.