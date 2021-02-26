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نيجيريا

مسلحون يخطفون عشرات الفتيات من مدرسة في شمال غرب نيجيريا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
فتيات محررات بعد الاختطاف، يحضرن حفل في أبوجا، نيجيريا الثلاثاء، 2017
فتيات محررات بعد الاختطاف، يحضرن حفل في أبوجا، نيجيريا الثلاثاء، 2017   -   حقوق النشر  Olamikan Gbemiga/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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اقتحم عشرات المسلحين، مهاجع مدرسة للفتيات في شمال غرب نيجيريا ليلة الخميس الجمعة، وخطفوا عددا كبيرا منهن، حسبما ذكر معلم من هذه المؤسسة.

وقال سعدي كواي، المدرس في جنغيبي بولاية زامفارا، إن "أكثر من 300 فتاة ما زلن مفقودات بعد عملية الخطف الجماعي الجديدة لأطفال من أجل الحصول على فدية".

وتعتبر هذه أحدث عملية خطف جماعي استهدفت طلاب المدارس في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، تم خطف حوالي 42 شخصًا من بينهم 27 طالبًا، في ولاية النيجر ولم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول خطف مسلحون أكثر من 300 طفل ثم أطلق سراحهم بعد مفاوضات.

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المصادر الإضافية • أ ب