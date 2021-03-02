شاهد: بحيرةُ ماكوك الروسية حلبةُ تزلّج مسوّرةٌ بمناظر خلاّبة

في مثل هذه الأيام من كل عام، تتحول بحيرة ماكوك الروسية إلى حلبة للتزلج على الجليد المسوّر بمناظر خلابة تجذب الرياضيين والسيّاح الباحثين عن جماليات الطبيعة.
البحيرة التي ترتفع أكثر من 1500 متر عن سطح البحر، يبلغ قطرها نحونصف كيلومتر، وكانت ظهرت في العام 1963 بالقرب من قرية ماكوك التي شهدت انهياراً أرضيا أدى إلى إغلاق مجرى نهر صغير، وشكّلت بفعله الكتل الصخرية سدّاً تجمعت خلفه المياه.
ويستمر موسم التزلج على بحيرة ماكوك المتجمدة خلال شهر آذار، وعندما يبدأ الجليد بالتفكك، يبدأ طلبة المدارس في القدوم إلى البحيرة حاملين قصبات صيد السمك أملاً بصيدٍ وفير.
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