أحمد أبو الغيط أمينا عاما لولاية جديدة على رأس جامعة الدول العربية

قرر وزراء الخارجية العرب الأربعاء، التجديد للأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية مدتها خمس سنوات، حسب ما قال مسؤول دبلوماسي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر بالتجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة مدتها خمس سنوات تبدأ من الأول من تموز/يوليو المقبل".

وأوضح المسؤول نفسه أن موافقة الوزراء تمت "خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق جلسة الدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري" التي ستعقد حضورا بمقر الجامعة في القاهرة.

وانتخب أبو الغيط الذي شغل منصب وزير الخارجية في مصر، أمينا عاما للجامعة في الثالث من آذار/مارس 2016 خلفا للدبلوماسي المصري نبيل العربي. وتنتهي الولاية الأولى للأمين العام للجامعة العربية في 30 حزيران/يونيو المقبل.

ولم يحدد ميثاق الجامعة العربية سقفا لعدد ولايات الأمين العام للجامعة العربية.

ومنذ تأسيسها في 1945 وانشاء مقرها في القاهرة، جرى العرف على أن تشغل منصب الأمين العام للجامعة شخصية دبلوماسية مصرية باستثناء الفترة من 1979 حتى 1990 التي تولى خلالها التونسي الشاذلي القليبي المنصب.

وكان مقر الجامعة العربية نقل بشكل موقت في تلك الفترة إلى تونس بعد تعليق عضوية مصر في الجامعة اثر خروجها على الإجماع العربي وتوقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل في آذار/مارس 1979.