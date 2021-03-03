إردوغان يؤكد لماكرون رغبة تركيا بالتعاون مع فرنسا لمكافحة "الإرهاب"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنّ تركيا ترغب بالتعاون مع فرنسا لمكافحة "الإرهاب" وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تطبيع علاقاتها مع باريس.

وقال إردوغان لماكرون في محادثات عبر الفيديو بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية "يمكننا المساهمة بشكل كبير في الاستقرار والسلام في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط وإفريقيا. ثمة إجراءات يمكننا اتخاذها معاً (..) ضدّ المنظّمات الإرهابية".

وأضاف "ترغب تركيا بالتعاون مع فرنسا في كل المجالات"، مشدّداً على أنّ التعاون بين أنقرة وباريس يشتمل على "قدرات كبيرة".

وأتى الاتصال وهو الأول بين الرئيسين منذ أيلول/سبتمبر، بعد أشهر من التوتر الحادّ بين أنقرة وباريس اللتين تتواجهان على صعيد ملفات عدّة مثل ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

وتبادل إردوغان وماكرون تصريحات حادّة في الأشهر الأخيرة ذهبت إلى حدّ تشكيك الرئيس التركي بـ"الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي وقد دعا أيضاً في تشرين الأول/أكتوبر إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

لكنّه يسعى الآن إلى ترميم العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي على خلفية مشاكل تركيا الاقتصادية خصوصاً وقد خفّف في هذا الإطار من لهجته وأدلى في الأسابيع الأخيرة بتصريحات كثيرة لتهدئة الوضع.

إلا أن الرئاسة التركية لم تأتِ في بيانها على ذكر وضع الأساتذة الفرنسيين في جامعة غلطة سراي العريقة في إسطنبول الذين حرموا في الفترة الأخيرة من إجازات العمل وهم مهددون بالطرد في أي لحظة وهو ملف يثير قلق باريس.