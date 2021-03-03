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هولندا

انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا في هولندا

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية للشرطة الهولندية
صورة أرشيفية للشرطة الهولندية   -   حقوق النشر  AFP
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أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجارا وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوب هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقالت الشرطة في بيان "وقع انفجار عند الساعة 6,55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع".

ونشرت أجهزة نزع الألغام في المكان لتحديد ما اذا كان لا يزال هناك مواد متفجرة بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي "ان او اس".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي عند دخول حظر تجول حيز التنفيذ ضمن اجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19، تم إحراق مركز فحوصات الكشف عن الوباء في قرية أورك في مقاطعة فليفولاند المجاورة. على مدى عدة أيام، شهدت هولندا أعمال شغب كانت الأسوأ التي تحصل في البلاد منذ عدة عقود.

المصادر الإضافية • أ ف ب