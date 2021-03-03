روسيا تقول إن العقوبات الغربية الجديدة "غير مقبولة على الإطلاق"

ندد الكرملين الأربعاء بالعقوبات الجديدة التي فرضها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مسؤولين روس كبار على خلفية تسميم المعارض أليكسي نافالني والملاحقات القضائية بحقه، معتبرا أنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه العقوبات "تسيء بشكل كبير إلى العلاقات السيئة أساسا" بين روسيا والغربيين. واعتبر أيضا أن اتهامات واشنطن بحق جهاز الأمن الداخلي الروسي بالوقوف وراء تسميم نافالني، "شائنة".