المخرج الروماني رادو جوده يفتك جائزة "الدب الذهبي" في مهرجان برلين السينمائي

تمكّن المخرج الروماني رادو جوده، البالغ من العمر 43 عاما من افتكاك جائزة "الدب الذهبي" في الدورة الحادية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي عن فيلمه "باد لاك بانغينغ أور لوني بورن"، وهو شريط لاذع يروي نفاق المجتمعات المعاصرة، وقد تمّ تصويره في خضمّ جائحة كورونا.

وحيّت لجنة التحكيم التي التأمت افتراضياً هذا الفيلم "المتقن بقدر ما هو وحشي"، الذي يتمحور على قصة مُدرّسة انقلبت حياتها راساً على عقب بعدما انتشر لها فيلم جنسي عبر الإنترنت.

وفازت الألمانية مارين إيغرت بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مهرجان برلين. وحصلت الممثلة البالغة من العمر 47 عاما على هذه الجائزة التي تُمنح للمرة الأولى لأفضل أداء تمثيلي من دون تحديد الجنس عن دورها في الكوميديا الرومانسية "آي آم يور مان" للمخرجة الألمانية ماريا شريدر حيث تؤدي فيه دور باحثة تقع في حب رجل آلي يشبه الإنسان.

وعادت الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، الدب الفضي للياباني ريوسوكي هاماغوتشي عن فيلم "ويل أوف فورتشن أند فانتاسي"، أما جائزة لجنة التحكيم، الدب الفضي، فكانت من نصيب الألمانية ماريا ستيف غن فيلم "مستر باخمان أند هيز كلاس".

وتحصل المجري دينيس ناغي على جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن "ناتشورال لايت" وعادت جائزة الدب الفضي لأفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي للمجرية ليلا كيزلينغر عن دورها في "فوريست آي سي يو إيفريوير".

ونجح هونغ سانغسو من كوريا الجنوبية من افتكاك جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو عن فيلم "إنتروداكشن". وعادت جائزة الدب الفضي لأفضل مساهمة فنية للمكسيكي ييبران أسود عن مونتاج فيلم "أونا بيليكولا دي بوليثياس" لألونسو رويزبالاسيوس.

للتذكير، فقد انُظمت فعاليات الدورة الحادية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي في إطار افتراضي واستمرت خمسة أيام في غياب النجوم والسجادة الحمراء والعروض في القاعات المغلقة، في مؤشر إلى التخبط الذي يعانيه القطاع الثقافي بسبب الجائحة.