البرلمان الأوروبي يحيل المفوضية إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب التأشيرات الأمريكية

قرر البرلمان الأوروبي الخميس، إحالة المفوضية الأوروبية إلى محكمة العدل الأوروبية متهما إياها بـ" التقاعس" في التدخل لرفض شروط منح التأشيرة التي تفرضه الولايات المتحدة على مواطني أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت المتحدثة الاعلامية بالبرلمان الأوروبي إستيفانيا ناريلوس، في تصريح ليورونيوز.

وأوضح المتحدث باسم البرلمان الأوروبي، غاومي دوتش في تغريدة له أن "الولايات المتحدة لم تلغ شرط تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطني بلغاريا والمجر وقبرص ورومانيا، مما يؤدي إلى تفعيل آلية المعاملة بالمثل المنصوص عليها في اللوائح الأوروبية المعتمدة في عام 2018".

مضيفا هذه الآلية "تتبع منطق التدرج في التدابير تجاه الدولة المعنية ، في هذه الحالة الولايات المتحدة ، وتصل إلى حد تعليق الإعفاء من شرط التأشيرة لجميع مواطنيها."

وقال دوش إن "البرلمان الأوروبي طلب من المفوضية اعتماد تعليق مؤقت للإعفاء من التاشيرة للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، يخص مواطني الولايات المتحدة ، لكن المفوضية الأوروبية لم تستجب في غضون المهلة القانونية التي منحت لها" حسب قوله.

و في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي لضمان المعاملة بالمثل في ما يتعلق بنظام التأشيرات ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تبنى البرلمان الأوروبي بواقع 376 صوتا موافقا مقابل 269 رافضا وامتناع 43 عضوا عن التصويت، قرارا يحث المفوضية على تقديم ق إطار قانوني يعلّق الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الأمريكيين لمدة اثني عشر شهراً، على النحو المنصوص عليه في ما يسمى بـ" آلية المعاملة بالمثل".

لا يزال يتعين على المواطنين المجريين والبلغاريين والقبارصة والرومانيين والمجريين الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بينما يُعفى جميع مواطني الاتحاد الأوروبي الآخرين من هذا المطلب للإقامات القصيرة (حتى 90 يوماً)، كما هو الحال بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة عند زيارتهم لدول الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي، إذا لم ترفع دولة غير أوروبية متطلبات التأشيرة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي في غضون 24 شهراً من إخطارها رسميًا، فيجب على مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتماد صيغة قانونية تعلق الإعفاء من التأشيرة لمواطني تلك الدولة لمدة 12 شهراً.