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شاهد: لبنانيون غاضبون يحرقون الإطارات ويغلقون الشوارع احتجاجاً على الفقر المدقع

نزل متظاهرون غاضبون إلى شوارع بيروت وجل الديب لإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع احتجاجاً ضدّ الذين "جوعوا اللبنانيين" بعد انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار وسط أزمة اقتصادية متفاقمة جعلت أكثر من نصف السكان في يعانون من الفقر المدقع.

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