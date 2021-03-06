90 قتيلا على الأقل في معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب في اليمن

أوقعت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مأرب في شمال اليمن 90 قتيلا من الطرفين في 24 ساعة، وفق مصادر حكومية، في وقت يواصل الحوثيون هجومهم لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية منذ نحو شهر.

وقال المصادر الحكومية لوكالة فرانس برس إن المعارك اندلعت على ست جبهات، مشيرة الى أن عدد القتلى بين القوات الحكومية والعشائر التي تقاتل الى جانبها يبلغ 32.

بحسب المصادر لم تنجح القوات الحوثية إلا بالتقدم عبر محور كسارة الواقع إلى شمال غربي مدينة مأرب. وجرح نحو 15 شخصاً كذلك خلال المعارك بحسب ما أفاد به مسؤولون.

وبعد ست سنوات من الحرب نجح الحوثيون بالسيطرة على أجزاء كبيرة من شمال البلاد، بما فيها العاصمة صنعاء. وفي حال سيطروا على مأرب، سيشكل ذلك ضربة كبيرة للحكومة اليمنية المعترف بها شرعياً وحليفتها الأولى، السعودية.

من هذه الزاوية قد تصح قراءة الاشتباكات الأخيرة الشديدة والنزاع الدامي للسيطرة على المنطقة.

وكثف الحوثيون منذ بداية الشهر الماضي هجومهم على مدينة مأرب، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق في الحرب والواقعة في محافظة غنية بآبار النفط قريبة من العاصمة صنعاء.