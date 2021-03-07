الأمير عبدالله بن مساعد.. من صناعة الورق إلى مجموعة رياضية طامحة

اتخذ الأمير السعودي عبدالله بن مساعد قبل عشر سنوات قراراً بترك صناعة الورق وخوض غمار مهنة يحبّها، فأنشأ مجموعة "يونايتد وورلد" التي بدأت باستحواذ أندية كرة قدم في قارات مختلفة، آخرها إلى شاتورو الفرنسي الذي سيضيفه إلى تشكيلته المتنوعة.

وقال بن مساعد (56 عاماً)، وزير الرياضة السابق في السعودية بين 2014 و2017 والمالك الحالي لنادي شيفيلد يونايتد الانكليزي لوكالة فرانس برس: "لا يمكنني بهذا العمر قراءة تقرير من مئة صفحة عن إعادة التدوير". ثم يضيف ضاحكاً: "لكن بمقدوري مشاهدة 50 مباراة في كرة القدم، لذا أعتبر نفسي محظوظا بأن أعمل في مهنة أحبّها".

وتضمّ مجموعته أندية شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بيرشكوت البلجيكي، كيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي، و"الإعلان عن صفقة شاتورو سيكون قريبا".

حلم فورتي ناينرز

من طفولة بين بيروت وباريس والرياض، نشأ بن مساعد على حبّ نادي الهلال فرأسه لاحقاً (2002-2004). ثم أصبح مولعاً بنادي سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في كرة القدم الأميركية، ومعجباً بطريقة الإدارة الرياضية في بلاد العام سام.

وعن احتمال أن يتحقق حلمه بشراء فورتي ناينرز، يقول "هذا حلم. لكن الكلفة ستكون باهظة نظراً لإمكاناتي. إذا لم يتحقق هذا الحلم، تكون شيفيلد وبيرشكوت وشاتورو والأندية الأخرى التي نملكها قد لبّت عندي بعض الرغبات".

وقد تكون مجموعته أقل جاذبية من تشكيلة "سيتي فوتبول غروب" الإماراتية العملاقة وفي مقدمتها نادي مانشستر سيتي، المنطلق بسرعة صاروخية نحو لقب الدوري الإنكليزي للمرة الثالثة في أربعة مواسم.

"لا تقف ورائي دولة"

يشرح الفارق مع باقي الاستثمارات الخليجية، خصوصاً القطري في باريس سان جرمان الفرنسي والإماراتي في سيتي "التجربتان ناجحتان ونحن كعرب فخورون بها، خصوصاً أنها تغيّر النظرة النمطية عن العرب"، معتبراً أن تلويح الغرب خبيث في ما يتعلق بمخالفات حقوق الإنسان في منطقة الخليج، ويضيف: "لكن تجربتي مختلفة، فأنا لا تقف ورائي دولة، تجربتي فردية وإمكاناتي أقل من الحكومتين القطرية والإماراتية".

ورغم اعتباره تجربة قطر مع سان جرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا "ممتازة"، إلا أنه لم يفهم صفقة البرازيلي نيمار الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو. ويقول في هذا الصدد: "أعتقد أن سان جرمان لم يكن ينبغي أن يدفع هذا المبلغ، لكن أصحاب التجربة هم الأقدر أن يحكموا عليها".

أسباب كروية وتسويقية

فيما تحدّثت الصحف الفرنسية عن 2,8 مليون يورو كقيمة لاستحواذ شاتورو، متذيل ترتيب الدرجة الثانية في فرنسا، يقول بن مساعد: "أعتقد ان المبلغ يفوق هذا الرقم، لكن لا أريد الكشف عنه". ويتابع خريج كلية الهندسة "بنيت نفسي بنفسي وكسبت مالي بصعوبة، ولا أحبّ إنفاقه في صفقات خاسرة".

يشرح الرجل الذي يحبّ "الرياضة والفلوس" استراتيجيته لدى الاستحواذ على أي ناد: "نمتلك الأندية إما لأسباب كروية وهذا ما ينطبق على الدول العريقة متل إنكلترا وفرنسا وبلجيكا، أو للدخول في أسواق غير مشبّعة مثل الهند أو دول تنشط فيها التجارة مثل الإمارات".