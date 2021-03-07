فيديو | نحو 36000 شخص يحضرون عرضاً من تنظيم "مجتمع الميم" في سيدني

شارك نحو 36000 شخص من "مجتمع الميم" في استعراض مختلف عن سابقيه يقام سنوياً في يوم ثلاثاء المرافع، في مدينة سيدني الأسترالية، وذلك بسبب القيود التي فرضت جراء جائحة كوفيدـ19.

وأقيم الاستعراض في ملعب الكريكيت في سيدني، حيث أمكن للجمهور أن يحترم مسافة التباعد الاجتماعي في المقاعد، بدلا من الوقوف على حافتي المسار، مثلما كانت الاستعراضات تجرى خلال السنوات 43 الماضية.

وسمح لحوالي 36 ألف متفرج بأخذ أماكنهم في المدرجات لمشاهدة الاستعراض الذي كان يجري على أرض الملعب. ولم تشارك العربات الكبيرة في استعراض هذا العام، الذي تم فيه التركيز على الأزياء والدمى.