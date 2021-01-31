اعتقال أربعة أشخاص في تركيا بعد وضعهم علم قوس قزح الرمز المرتبط بمجتمع المثليين على صورة للكعبة

اعتقلت الشرطة التركية أربعة أشخاص اثر تعليق صورة للكعبة، ابرز المقدسات الاسلامية، أمام احدى جامعات اسطنبول التي تشهد احتجاجات واعتبرت السلطات انها تشكل إهانة لفئة من الناس.

وأعلن مكتب محافظ المدينة أن الأشخاص الأربعة اعتقلوا للاشتباه بارتكابهم "إهانة علنية للقيم الدينية التي يتبناها قسم من الناس". وأضاف أن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين، واصفا الصورة بأنها "تهجم بشع" على الإسلام.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة على تويتر السبت إنه جرى اعتقال "أربعة من المثليين المنحرفين"، وقد أثارت تعليقاته غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار مكتب المحافظ الى أن صورة الكعبة التي وضع عليها علم قوس قزح، وهو رمز مرتبط بمجتمع المثليين، عُلقت الجمعة أمام مكتب رئيس جامعة بوغازيجي، في خطوة ندد بها المسؤولون الأتراك بسرعة.

واعتبر إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تغريدة أن "ازدراء" الكعبة "ليس حرية تعبير ولا حقا في الاحتجاج". وتعهد السبت أن "هذا الانحراف سينال العقاب الذي يستحقه أمام العدالة".

ومنذ اسابيع تشهد الجامعة احتجاجات ضد تعيين رئيس جديد لها، ويزعم المحتجون أن تعيين مليح بولو من قبل إردوغان على رأس الجامعة موجه سياسيا. واتهم الرئيس التركي في وقت سابق هذا الشهر بعض المشاركين في الاحتجاجات بأنهم "إرهابيون". ورغم أن القانون التركي خلال تاريخ تركيا الحديث يبيح المثلية الجنسية، الا ان المثليين غالبا ما يواجهون مضايقات واساءات وكراهية.