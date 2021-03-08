الولايات المتحدة تدعو لمؤتمر سلام بمشاركة 6 دول تحت راية الأمم المتحدة

كتب أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي رسالة للرئيس الأفغاني أشرف غني يطلب فيها "تدخله العاجل"، كما اقترح عقد مؤتمر تيسره الأمم المتحدة مع ممثلين عن ست دول من بينها الهند لمناقشة نهج موحد لدعم السلام في أفغانستان.

وأشار بلينكن في رسالته، الأحد إلى أن إدارة بايدن فقدت الثقة في تعثر المفاوضات بين حكومة غني وطالبان.

اتفاق السلام المرتقب

وأوضحت الرسالة إنه سيتم الاتصال بتركيا لاستضافة اجتماع رفيع المستوى للجانبين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام المرتقب.

وسيشارك مبعوثون من روسيا والصين وباكستان وإيران والهند والولايات المتحدة لمناقشة واتباع نهج موحد لدعم السلام.

بدأت المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان في سبتمبر كجزء من اتفاق فبراير/شباط 2020 بين الولايات المتحدة والمتشددين. وتعثرت المحادثات بسبب قضايا مثل: تبادل الأسرى والعنف.

ووفقا لصحيفة النيويورك تايمز أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسحب القوات الأمريكية المتبقية البالغ عددها 2500 جندي من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار، كما كان محددا في اتفاقها مع طالبان.

وأعرب بلينكن عن قلقه من "تدهور الوضع الأمني وإمكانية أن تحقق طالبان مكاسب سريعة على الأرض" خصوصا بعد الانسحاب الأمريكي.