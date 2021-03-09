تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة -6,6 بالمئة عام 2020

أظهرت أرقام كشفها المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" الثلاثاء أن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو عام 2020 جاء أقل بقليل مما كان متوقعا وبلغ -6,6% مقارنة مع -6,8 بالمئة كانت متوقعة أساسا.

والتراجع في كل دول الاتحاد الأوروبي كان مماثلاً حيث بلغ -6,2 بالمئة على وتيرة سنة، مقابل -6,4 بالمئة كانت متوقعة.

في المقابل، بقيت أرقام الفصل الرابع من عام 2020 مقارنة بالفصل السابق دون تغيير: -0,7 بالمئة في منطقة اليورو و-0,5 بالمئة في الاتحاد الأوروبي، في هذا التقدير الثالث لأرقام النمو لهذه الفترة.

على الرغم من مقاومة أفضل مما كان متوقعا في نهاية العام بفضل الأداء الجيد للصناعة الألمانية، كان أداء أوروبا أسوأ بكثير من منافسيها.

في العام الماضي انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3,5 بالمئة في الولايات المتحدة و3,1 بالمئة في روسيا وارتفع بنسبة 2,3 بالمئة في الصين.