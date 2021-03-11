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دراسة تؤكد فعالية لقاح فايزر بنسبة 97% ضد حالات كوفيد التي تظهر عليها أعراض

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
لقاح شركة فايزر
لقاح شركة فايزر   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أظهر لقاح فايزر/بايونتيك فعالية بنسبة 97% ضد حالات كوفيد-19 التي تظهر عليها أعراض والأشكال الأقوى من المرض، بحسب دراسة أجريت في إسرائيل ونشرت الخميس ما يحسن المعطيات المعروفة أساسا حول هذا اللقاح.

وجاء في بيان لمختبرات فايزر/بايونتيك ووزارة الصحة الإسرائيلية أن النتائج التي استخلصت من بيانات تتعلق بأشخاص تلقوا اللقاح في إسرائيل "تشكل الأدلة الملموسة الأوفى حتى الآن التي تظهر فعالية لقاح ضد كوفيد-19".

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وأضافت الدراسة أن اللقاح فعال أيضا بنسبة "94% في الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض".