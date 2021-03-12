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فرنسا

مثول وزير الداخلية الفرنسي مع المرأة التي تتهمه بالاغتصاب أمام القضاء

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بقلم:  يورونيوز
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان   -   حقوق النشر  Ludovic Marin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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وصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بعد ظهر الجمعة إلى محكمة في باريس ليواجه أمام قاضية تحقيق، صوفي باتيرسن-سباتز التي تتهمه بـ"الاغتصاب"، كما أفاد مراسلو فرانس برس.

وهي المرة الأولى التي يتواجه فيها الوزير والمرأة التي رفعت شكوى ضده في 2017.

ووصل الوزير مع محاميه إلى المحكمة قبيل الساعة 14,00 (13,00 ت غ).

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009.

وتتهم صاحبة الدعوى الوزير دارمانان بإرغامها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت اليه للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن الخدمة القانونية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية اليميني.

وكان الوزير قد أقر في تصريحات صحافية سابقة بالواقعة، مشدداً على أن العلاقة الجنسية كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

المصادر الإضافية • ا ف ب