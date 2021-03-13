تفاقم أزمة توزيع اللقاحات داخل الاتحاد الأوروبي ... وخمس دول تتحرك

دعا قادة كل من النمسا وسلوفينيا والتشيك ولاتفيا وبلغاريا إلى إجراء محادثات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول توزيع اللقاحات داخل التكتل الذي يضم 27 دولة. وذكرت وسائل إعلام نمساوية السبت أن الزعماء الخمسة كتبوا رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد أن اشتكى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الجمعة من أنه على الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي على توزيع اللقاحات على أساس نصيب الفرد، فإن بعض البلدان كانت تتلقى أكثر من غيرها.

وأكدت الرسالة أنه "إذا استمر هذا النظام المتبع بخصوص اللقاحات، فأنه سيخلق تفاوتات هائلة بين الدول الأعضاء وسط توقعات بات تتفاقم هذه الفوارق بحلول الصيف".

ولاحظ المسؤولون الأوروبيون في أماكن أخرى أن بعض البلدان طلبت كميات مختلفة من اللقاحات ولم تحصل دائمًا على حصصها الكاملة.

هذا وكانت وزارة الصحة النمساوية، التي يديرها الشريك الأصغر لكورتس في الائتلاف النمساوي، من بين أولئك الذين رفضوا انتقادات كورتس. وذكرت إذاعة أوي 1 أن أمينها العام، إينيس ستيلينج، قال إن المفاوضات بشأن توزيع اللقاحات كانت "متوازنة وشفافة".