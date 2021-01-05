شاهد: إيران تستعد لأي اعتداءات خارجية بمناورات بطائرات مُسيَّرة وسط تصاعد التوترات في المنطقة

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن البلاد تستعد لأي اعتداءات خارجية من خلال إجراء تدريبات مكثفة بالطائرات بدون طيار وسط تصاعد التوترات في الخليج العربي.

وبث التلفزيون الرسمي عرضاً لعدد كبير من الطائرات المُسَيَّرَة الجاهزة للانطلاق من صحراء وسط إيران.

وتأتي هذه التطورات بعد أن بدأت إيران الإثنين نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة في منشأة تحت الأرض وكذلك احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز، مما زاد من التوترات في منطقة الشرق الأوسط بين طهران والغرب.

وبدا أن كلا القرارين يهدفان إلى زيادة نفوذ طهران قبل مغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدى انسحابه الأحادي الجانب من الاتفاق النووي لعام 2015 إلى سلسلة من الحوادث المتصاعدة.