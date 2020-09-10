شاهد: سلاح الجوّ الهندي يستعرض مقاتلات "رافال" الفرنسية وسط توتر حدودي مع الصين

نظمت القوات الجوية الهندية حفلاً، الخميس، في قاعدة أمبالا العسكرية، لتقديم الدفعة الأولى من مقاتلاتها، فرنسية الصنع، "رافال"، التي اشترتها نيودلهي من باريس.

ويأتي الاحتفال في ظلّ توتر حدودي غير مسبوق بين الهند والصين، حيث فقدت الهند أكثر من 20 جندياً في مواجهة عسكرية بين قواتها والقوات الصينية عند الحدود المتنازع عليها في منطقة هيمالايا.

وحطّت الدفعة الأولى المؤلفة من خمس مقاتلات "رافال" على الأراضي الهندية اليوم الخميس أيضاً، ضمن صفقة تقدّر قيمتها بأكثر من 9 مليارات دولار ستسلّم فرنسا بموجبها الهندَ 36 طائرة من النوع ذاته حتى نهاية 2021.

وأبرمت الصفقة في عام 2016.

وشاركت وزيرة الدفاع الفرنسية (وزيرة الجيوش)، فلورانس بارلي، في مراسم الاحتفال، في ولاية هاريانا القريبة من حدود البلاد الشمالية.

من جهته قال وزير الدفاع الهندي راجناث سنغ "إن القوات الجوية "ستكون أقوى" مع هذا الطائرات لردع أيّ خطر يُفرض على بلادنا" محذراً الذين يريدون "تهديد أمن البلاد".

قدمت الهند مقاتلاتها الجديدة بحضور وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي Manish Swarup/AP

وأثار الاتفاق جدلاً في الهند، حيث اتهم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشراء طائرات بما يقرب من ثلاثة أضعاف السعر الذي تم التفاوض عليه في عام 2014، عندما كان الحزب يحكم البلاد.

نفت الحكومة من جانبها ارتكاب أي مخالفات.

ورحّب مودي بوصول الطائرات عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها "لا تضحية مثل الدفاع عن الوطن، لا عملَ جيّداً بقدر الدفاع عن الوطن..".