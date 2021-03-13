استقالة وزير الصحة الأردني عقب وفاة ستة أشخاص جراء إنقطاع الأكسجين في مستشفى

توفي ستة مرضى من المصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمان بعد انقطاع الأكسجين، على ما أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات الذي قدم استقالته.

وقال عبيدات في تصريحات للصحفيين في مستشفى السلط الواقع في شمال غرب العاصمة عمان، إنه "بين الساعة السادسة والسابعة من صباح اليوم (السبت) حصل نقص أكسجين في هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريبا وهذا ربما أدى إلى وفاة ستة أشخاص". وأضاف "هناك تحقيق جار للتأكد من إن نقص الأكسجين هو السبب الذي أدى الى وفاة هؤلاء الأشخاص الستة". وتابع "أنا كوزير صحة أتحمل المسؤولية الأخلاقية كاملة بهذا الخصوص وقدمت استقالتي لرئيس الوزراء ولغاية الآن لم يتم إخباري إذا ماتم قبول استقالتي".

وأكد عبيدات إنه "تم تأمين المستشفى بالأكسجين وبالطريقة الصحيحة".

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة دعا إلى "إجراء تحقيق فوري في الحادث"، مشددا على ضرورة أن "يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون".

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة "المملكة" الرسمية، إن "ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث".

ويشهد الأردن منذ اسابيع ارتفاعا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغت الأعداد الجمعة 55 وفاة و7705 إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 464856 إصابة و5224 وفاة.

وقررت الحكومة الأربعاء زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية.

وكانت قد أعلنت الثلاثاء تعليق التعليم الوجاهي في كافة مراحل التعليم في المدارس والجامعات. كما أعادت السلطات الأسبوع الماضي فرض حظر التجول ايام الجمعة.