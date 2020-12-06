وفاة سبعة مرضى بكوفيد-19 في مستشفى باكستاني بسبب نفاد أسطوانات الأكسجين ليلاً

توفي سبعة مرضى يخضعون للعلاج من فيروس كورونا بعد نفاد إمدادات الأكسجين في أحد أكبر المستشفيات في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وأكد فرهاد خان، المتحدث باسم مستشفى خيبر التعليمي، إن المرضى توفوا ليلة السبت عندما فشل الممون، الذي يزود المستشفى بالأكسجين الطبي لإعادة ملء عبوات الأكسجين في الوقت المناسب.

وقال خان إن المستشفى، وهو ثاني أكبر مستشفى في شمال غرب مدينة بيشاور، يتلقى أسطوانات الأكسجين الخاصة به من ممون في روالبندي، وهي مدينة تبعد حوالي 190 كيلومتراً عن بيشاور.

وغرد وزير الصحة الإقليمي، تيمور سايم جهاغرا، قائلاً إن مجلس محافظي المستشفى قد أمر بإكمال التحقيق في الحادث واتخاذ إجراءات في غضون 48 ساعة ضد المسؤولين. ووعد بأن "كل وقائع القضية ستعلن".

وسجلت باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 220 مليون نسمة، 58 حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس إلى 8361. بينما يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس حوالي 416500.

وقد تكون الأرقام أعلى بكثير مثل الأماكن الأخرى حول العالم، بسبب الاختبارات المحدودة حيث اختبرت باكستان حوالي 5.8 مليون شخص للكشف عن الفيروس أي حوالي 2.6 في المائة من السكان.