الاتحاد الأوروبي يمنح تذاكر مجانية للشباب لاستكشاف أوروبا عبر القطارات

أطلقت المفوضية الأوروبية في الأول من كانون الأول/ يناير من هذا العام مبادرة العام الأوروبي للسكك الحديدية، لتشجيع ودعم القطاع الذي دفع ثمنا باهظا للغاية جراء عمليات الإغلاق في عموم أوروبا.

وانخفض عدد الركاب بشكل لافت للنظر، في أعقاب تشديد إجراءات السفر التي عمدت إليها دول الاتحاد الأوروبي لكبح استشراء وباء كورونا.

لكن الاتحاد الأوروبي يستعد بالفعل لتعزيز قطاع السكك الحديدية، فاعتبارًا من الخريف ، سيقدم الاتحاد الأوروبي عشرات الآلاف من تذاكر السفر عبر السكك الحديدية المجانية لمن يبلغ من العمر 18 عامًا لتعزيز السياحة الأوروبية، يمكن استخدامها ابتداء من العام 2022.

ويقول استيفان أوجيلي، النائب في البرلمان الأوروبي: "يسعدني أننا نجحنا في تحقيق النجاح في أن مبادرة "اكتشف أوروبا" DiscoverEU، التي كانت مجرد مشروع تجريبي، ستترجم آلياتها أرض الواقع. هذا يعني أنه كل عام سيستفيد ما بين 70-80 ألف شاب، ممن هم فوق 18 عامًا، من بطاقة مجانية لاستخدامها لمدة شهرعبر السكك الحديدية داخل أوروبا، وهذا يعني أيضًا إمكانية تشجيع التبادل الثقافي ما بين المجتمعات فضلا عن التعرف على أوروبا".

نتج عن عمليات إيقاف حركة سير القطارات خسائر مادية فادحة، حيث تضررت خدمات الركاب أكثر من غيرها.

خسائر قطاع السكك الحديدية في أوروبا عام 2020:

إجمالي الخسائر 26 ملياريورو

خدمات الركاب: 24 مليار يورو

خدمات الشحن: 2 مليار يورو

وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، انخفضت أعداد المسافرين بأكثر من 77٪ في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، بينما سجلت ألمانيا انخفاضًا بنسبة 59٪.

في الربع الثالث، شكل التراجع على أساس سنوي نسبا متفاوتة 48٪ في إيطاليا و 33٪ في فرنسا، لكن ظل عدد الركاب في هولندا مستقرًا إلى حد ما طوال عام 2020، حسب "يوروستات".

يمكن أن يكون السفر بالقطار الدولي خيارًا بديلاً صديقًا للبيئة مقارنة بالرحلات الجوية في العام الماضي.

بدأت خدمة القطارات الليلية الجديدة بين فيينا وبروكسل بنجاح لكنها علقت بسبب فيروس كورونا. ففي كانون الأول/ ديسمبر، حصلت القطارات الليلية على تصريح لتمديد قطاع خدماتها من قبل السلطات الأوروبية المعنية بتسيير شركات نقل السكك الحديدية. وضمن هذا الإطار، ستتمكن القطارات من السير ليلا حيث توجد بها مقصورات داخل العربات تمكّن المسافرين من الخلود إلى النوم، حين يسافرون عبر مسارات طويلة.

السلطات الأوروبية المعنية، منحت ترخيصا جديدا للبدء في تشغيل أربعة خطوط جديدة عبرأوروبا خلال السنوات المقبلة. فبحلول نهاية عام 2021 ، سيتمكن المسافرون من التنقل بين فيينا و باريس، مرورا بألمانيا أو بقطارات أخرى تتجه من زيورخ إلى أمستردام.

يرى رواد الأعمال الهولنديون أيضاً أن الاستثمار في القطارات الليلية، يعتبر سوقًا جديدًا ناجحاً. يقول إلمر فان بورين، وهو رائد أعمال هولندي ومستثمر في قطاع السكك الحديدية: "إذا كنت تستقل قطارات ليلية معينة، فهذا يعني أنه بدلاً من السفر من خلال رحلة مبكرة جدًا، حيث يتعين عليك الاستيقاظ في الساعة 4 صباحا واللحاق برحلة قطارك الساعة 7 صباحًا، فقد تتمكن من أن تستقل القطار بطريقة مريحة للغاية، تناول العشاء أو استقل القطار بعد العشاء مباشرةً، واسترخِ، وقم بتنظيم عملك لليوم التالي، فضلا عن أنك ستنام بشكل مريح في القطار وتستيقظ صباح اليوم التالي بالقرب من وجهتك التي تقصدها، ويمكنك أن تبدأ يومك وأنت مفعم بالحيوية".

هذا العام 2021 هو أيضًا العام الأول للتنفيذ الكامل لحزمة السكك الحديدية الرابعة، وهي سلسلة من السياسات تهدف إلى إنشاء منطقة سكة حديد أوروبية واحدة من خلال إجراءات مبسطة وخفض التكاليف للقطارات داخل الاتحاد الأوروبي.