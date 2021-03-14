نتنياهو ألغى زيارته إلى الإمارات بسبب مخاوف من استهداف طائرته بصواريخ الحوثيين فوق السعودية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن إلغاء رحلته التي كانت مقررة إلى الإمارات العربية المتحدة عبر المجال الجوي السعودي الأسبوع الماضي كانت بسبب مخاوف من استهداف طائرته بصواريخ من طرف من وصفهم بوكلاء إيران في اليمن في إشارة إلى جماعة الحوثيين.

وأوردت تقارير أن نتنياهو ألغى الزيارة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي إلى الأمارات بسبب خلاف مع الأردن، الذي أغلق مجاله الجوي مؤقتًا أمام رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن بدلاً من تجاوز المجال الجوي الأردني واتخاذ مسار جنوبي أكثر عبر مجال السعودية، قال نتنياهو للقناة 13 الإسرائيلية "كانت هناك أيضًا مشاكل قبل أسبوع في مجال المملكة العربية السعودية"، في إشارة إلى مخاوف من هجمات صاروخية من اليمن خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون على السعودية.

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل أكثر حول هذه القضية، كما لم يكشف إن كانت طائرته مستهدفة من قبل جماعة الحوثيين في اليمن.

وصعد المتمردون الحوثيون في اليمن، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد، هجماتهم عبر الحدود واستهدفوا البنية التحتية للسعودية في الأسابيع الأخيرة، حيث أسقطوا طائرات مسيرة وأطلقوا صواريخ محملة بالقنابل وصواريخ باتريوت على المملكة وكشفوا عن ثغرات في أنظمة دفاعاتها.

وأصابت صواريخ وطائرات مسيرة الأسبوع الماضي، أحد أكبر الموانئ لشحن النفط في السعودية وعطلت الحركة الجوية باتجاه المطار الدولي في مدينة جدة الساحلية. وفي حين أن الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السعودية نادرا ما تتسبب في أضرار كبيرة، غير أن هذه الضربات الأخيرة سببت اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي وزادت من المخاوف من مخاطر مستقبلية قد تعطل إمدادات النفط العالمية.

كان من المقرر أن يقوم نتنياهو بأول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد نصف عام من الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات العلاقات بين البلدين. وكان نتنياهو يأمل في استغلال هذه الزيارة لتعزيز حملة إعادة انتخابه قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 23 مارس- أذار المقبل.

وأرجع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي سبب إلغاء الزيارة إلى الإمارات إلى صعوبات في تنسيق التحليق فوق الأجواء الأردنية كرد على إلغاء رحلة لولي العهد الأردني للمسجد الأقصى في القدس، الموقع المقدس الحساس تحت الوصاية الأردنية، بسبب خلافات حول الترتيبات الأمنية. وشدد رئيس الوزراء على أن العلاقات بين عمان وتل أبيب إيجابية، مضيفًا أن "الأردن بحاجة إلى علاقات جيدة معنا لا تقل عن حاجتنا إلى علاقات جيدة مع الأردن".