توقيف أشخاص على هامش مظاهرات "حياة السود مهمة" في لييج شرقي بلجيكا

أوقف أكثر من عشرة أشخاص من بين "200 إلى 300 مخرب" تواجهوا السبت مع قوات الأمن في وسط مدينة لييج البلجيكية، ما تسبب بإصابة ثلاثين عنصر شرطة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الأحد.

واندلعت أعمال العنف على هامش مظاهرات لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود مهمة)%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%86%D9%8F%D8%B8%D9%91%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D8%B5%D9%84%20%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D9%87%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.)، التي نُظّمت رداً على توقيف امرأة من أصل كونغولي بشكل مثير للجدل الاثنين في هذه المدينة.

وأوضح قائد شرطة لييج كريستيان بوبير في مؤتمر صحافي، إلى جانب رئيس بلدية لييج ويلي ديميير أن في المجمل، أُصيب 36 شرطياً بجروح السبت، بينهم تسعة استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان شرطي واحد فقط لا يزال في المستشفى الأحد، إلا أن حالته لم تكن تثير القلق. وأكد بوبير أن الشرطة "لم تقدم في الوقت الحالي سوى على حوالى عشر توقيفات"، إلا أن تحقيقاً بدأ للتعرّف على المزيد من بين الأشخاص، موضحاً أن قوات الأمن أعطت الأولوية لحماية المتاجر في وسط المدينة، التي تعرّضت لأعمال تخريب وسرقة.

وتحدث قائد الشرطة المحلية عن الطابع "المنظّم" لمنفذي "أعمال العنف"، الذين قدموا من لييج (شرق) ومحيطها ومن بروكسل أيضاً. وبحسب النيابة العامة في مدينة لييج، فقد أوقف عشرة أشخاص بينهم أربعة قاصرين. وأُحيل الملف إلى قاضي تحقيق.

وعبّر رئيس بلدية المدينة عن دعمه للشرطيين ووعد بـ"مرافقة" التجّار المتضررين، وأشار أيضاً إلى أنه عقد اجتماعاً الجمعة مع قائد الشرطة و"جالية إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في لييج".

وقال رئيس بلدية المدينة: "هدفنا هو عدم خلق انشقاق في صفوف سكان لييج، ولا بين السكان والشرطة". وقدّمت المرأة التي جرت عملية توقيفها بشكل عنيف الاثنين بتهمة "التمرد"، بحسب مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شكوى والملف أصبح في عهدة النيابة العامة. وتتهم قوات الأمن بممارسة العنف والعنصرية، الأمر الذي تدحضه الشرطة.