شاهد: إسرائيل تكشف عن قذيفة هاون جديدة موجّهة بالليزر

كشفت إسرائيل عن قذيفة هاون جديدة موجّهة بالليزر للاستعمال خصوصا في المدن للحد من الأضرار الجانبيّةّ، في وقت يحقق فيه القضاء الدولي في احتمال ارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب.

وتملك إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ، وصارت منذ الأحد تملك "اللدغة الحديدية" وهي قذيفة هاون بعيار 120 مليمتر موجّهة بالليزر من تصنيع شركة "البيت سيستمز" المحليّة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى أن القذيفة "مصمَّمة لضرب الأهداف بدقة في الأماكن المفتوحة أو المناطق الحضرية مع تقليل احتمال حدوث أضرار جانبية". وشدد غانتز على احترام "المعايير القانونية والأخلاقية" لإسرائيل.

في البيان نفسه، قال عودي فيريد المسؤول في شركة "البيت" التي أجرت تجاربها في جنوب إسرائيل، إن "هذه الذخيرة الموجهة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي اس) تحول أنظمة مدافع الهاون... إلى سلاح دقيق".

ويتزامن الإعلان مع فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول جرائم حرب يحتمل أن إسرائيل ارتكبتها منذ حزيران/يونيو 2014، خصوصا في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية والخاضع لحصار إسرائيلي مشدّد.

وخاضت إسرائيل ثلاث حروب مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، تبرّرها خصوصا بسعيها إلى وقف إطلاق الصواريخ من القطاع.

وتنشب بين الحين والآخر مناوشات عسكرية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، كما تقصف الدولة العبرية باستمرار أهدافا إيرانية وموالية لإيران في سوريا.