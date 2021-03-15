شاهد: الإيطاليون يستمتعون بأخر ساعات "الحرية" قبل فرض قيود الإغلاق من جديد

تدفق الإيطاليون على المطاعم وساروا في شوارع روما للاستمتاع بأخر ساعات الحرية قبل فرض إجراءات إغلاق جديد لوقف تفشي فيروس كورونا. وتم إغلاق المدارس والمطاعم والمتاجر والمتاحف في مناطق متعددة في جميع أنحاء البلاد بداية من الإثنين في محاولة للحد من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. وشهدت إيطاليا مؤخرا ارتفاعًا في عدد الإصابات، حيث سجلت أكثر من 20 ألف حالة جديدة يوميًا.