أوروبا تسجل أكثر من 900 ألف وفاة بكوفيد-19

تم تسجيل أكثر من 900 ألف وفاة بكوفيد-19 في أوروبا منذ بداية انتشار الوباء في كانون الأول/ديسمبر 2019 استنادا إلى أرقام رسمية.

وبلغت الحصيلة في البلدان والمناطق البالغ عددها 52 في المنطقة التي تشمل روسيا وتركيا، 900185 وفاة من مجموع 40,083,433 إصابة، متخطية أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي سجلت 721581 وفاة من بين 22,872,052 إصابة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا بـ 558,110 وفاة من 30,406,496 إصابة وآسيا بـ 263,250 وفاة من أصل 16,692,971 إصابة.

وتتركز أكثر من نصف الوفيات في البلدان الخمسة الأكثر تضررًا وهي المملكة المتحدة مع 125580 وفاة من بين4,263,527 إصابة وإيطاليا مع 102,499 وفاة و3,238,394 إصابة وروسيا بـ 92937 وفاة و4,409,438 وفرنسا بـ 90788 وفاة، و4,078,133 وألمانيا بـ 73,656 وفاة و2,581,329.

في الأسبوع الماضي، سجلت المنطقة في المتوسط 3000 وفاة يوميًا، بانخفاض 2,3 بالمئة عن الأسبوع السابق. فقد عادت المنطقة منذ شهر لتسجل أقل من 4000 وفاة يومية بعدما تجاوزت ذلك بدءًا من تشرين الثاني/نوفمبر.

في نهاية كانون الثاني/يناير، بلغت الوفيات اليومية 5700، وهو عدد قياسي. في الوقت نفسه، تتجه أعداد الإصابات نحو الارتفاع. فيوم الإثنين، تجاوزت المنطقة عتبة 40 مليون إصابة، لتصير المنطقة الأكثر تضررًا في العالم.

منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر إلى أواخر كانون الثاني/يناير، سجلت 100 ألف وفاة كل 20 يومًا أو نحو ذلك. وتم تجاوز عتبة نصف مليون وفاة في 17 كانون الأول/ديسمبر، و600 ألف وفاة في 7 كانون الثاني/يناير ثم 700 ألف في 25 كانون الثاني/يناير. في المقابل، مر شهر بين تسجيل 800 ألف و900 ألف وفاة.

بالنسبة لعدد السكان، فإن الدولة الأكثر تضررًا من وباء كوفيد-19 هي تشيكيا التي سجلت 218 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تليها بلجيكا بـ 194 وسلوفينيا بـ 189) والمملكة المتحدة بـ 185 وبـ مونتينغرو بـ 180.

تستند أرقام الوفيات إلى الحصائل التي تصدرها السلطات الصحية في كل دولة يوميًا وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل المنظمات الإحصائية على أساس دراسات الوفيات الزائدة، كما كانت الحال في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا. على الصعيد العالمي، سُجلت نحو 120 مليون إصابة بكوفيد بينها 2,66 مليون وفاة منذ ظهور الوباء في كانون الأول/ديسمبر 2019.