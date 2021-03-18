شاهد: الروس يحرقون دمية خشبية ويودعون الشتاء في عيد"الماسلينيتسا"

في مدينة يكاترينبورغ، تجمع عشرات الفنانين الروس للاحتفال بعيد الماسلينيتسا، كما في كل عام.
ونصب الفنانون دمية مؤقتة، صُنعت من الخشب والتبن، قبل أن يشعلوا فيها النار بعد ذلك بدقائق معدودة.
عيد الماسلينيتسا، أو أسبوع المرافع هوالعيد الروسي التقليدي الذي يأتي مباشرة قبل الصوم الأرثوذكسي الكبير.
خلال الحفل يتم إحراق التماثيل التي ترمز إلى فصل الشتاء، إلا أنه خلال هذا العام اختار المحتشدون إحراق قطعة فنية ترمز إلى فيروس كورونا.
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