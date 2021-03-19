شاهد: حدائق بكين تعج بالزوار مع اقتراب موسم الربيع

مع اقتراب فصل الربيع، يخرج سكان بكين من مختلف الأعمار وهم يرتدون ملابسهم التقليدية إلى الحديقة العامة في العاصمة الصينية للتنزه والتقاط الصور وسط أشجار الخوخ الوردي التي تضفي على المكان رونقا خاصا خلال هذه الفترة من العام.
مع اقتراب فصل الربيع، يخرج سكان بكين من مختلف الأعمار وهم يرتدون ملابسهم التقليدية إلى الحديقة العامة في العاصمة الصينية للتنزه والتقاط الصور وسط أشجار الخوخ الوردي التي تضفي على المكان رونقا خاصا خلال هذه الفترة من العام.
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