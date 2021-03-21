الاتحاد الأوروبي يعقد قمة عبر الفيديو الخميس بسبب الانتشار المتزايد لكورونا

الاتحاد الأوروبي يعقد قمة عبر الفيديو الخميس بسبب الانتشار المتزايد لكورونامحادثة
أعلن متحدث أوروبي الأحد أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الخميس والجمعة في بروكسل ستجرى عبر الفيديو.
أوضح باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة على تويتر، أن شارل ميشال اتخذ هذا القرار "عقب تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الدول الأعضاء".
ومن المقرر أن تناقش القمة عدة محاور حساسة، أولها مواجهة الاتحاد لما وُصف بالموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى توتر العلاقات الأوروبية مع كل من روسيا وتركيا.
وطالب المشاركون في القمة ميشال بعقدها افتراضياً إلا أن رئيس المجلس كان يطمح بعقدها حضوريا مع تشديد الإجراءات الصحية الاحترازية.
ونادراً ما التقى قادة الاتحاد وجهاً لوجه منذ بداية الجائحة إلا في مناسبات معدودة كالقمة الأوروبية الماراثونية التي استغرقت أربعة أيام في يوليو - تموز الماضي لوضع ميزانية مواجهة الجائحة.
ومن المقرر أن يعقد الاتحاد قمته غير الافتراضية القادمة في الثامن من مايو - أيار القادم في مدينة بورتو البرتغالية.