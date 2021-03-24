الشرطة الإسبانية تستجوب رئيس هيئة إسلامية في تحقيق يتعلق بالإرهاب

قالت الشرطة الإسبانية إنها أقدمت على احتجاز واستجواب رئيس اللجنة الإسلامية في البلاد في إطار تحقيق يتعلق بالإرهاب.

ويرأس أيمن العدلبي اللجنة الإسلامية الإسبانية أو ما يعرف بـ "سي أي إي"، وهي منظمة تشرف على كل ما يتعلق بالدين الإسلامي وبأمور الجالية المسلمة من التعليم إلى الخدمات الدينية في أكثر من 1600 مسجد ومركز ثقافي إسلامي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسبانية، لم تشأ الكشف عن هويتها هذا اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال العدلبي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء وأفرج عنه بعد أن تم استجوابه. وقالت إن الدافع وراء الاعتقال "جرائم إرهابية محتملة".

ويرتبط هذا الاعتقال بتحقيق قضائي أجري في العام 2019 وأسفر عن اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص، يحملون الجنسية الإسبانية وهم من أصول سورية متهمين بتمويل عمليات متطرفة مزعومة في سوريا ومناطق نزاع أخرى.

ولغاية هذه الأثناء لم يرد أي تعليق من اللجنة الإسلامية الإسبانية.