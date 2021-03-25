هذه هي أهم الملفات التي تناقشها قمة دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن يناقشوا خلالها مسألة التلقيح ضد فيروس كورونا ومواضيع عدة تتعلق بالسياسة الخارجية، خصوصاً العلاقات المتوترة مع تركيا وروسيا.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة سيتم تكريسها بشكل شبه تام لبحث تطورات وتداعيات جائحة كورونا وعدد من الملفات الدولية والتطورات العالمية، وقال ميشال في رسالة دعوة للقمة وجهها للقادة الأوروبيين إنه بسبب تفشي الوباء سوف تجري أعمال القمة عبر الاتصال المرئي.

كما أعلن أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وقال "دعوتُ رئيس الولايات المتحدة للانضمام إلى اجتماعنا ليتشارك معنا رؤيته لتعاوننا المستقبلي" مضيفاً "حان الوقت لإعادة بناء تحالفنا عبر الأطلسي".

وأكد شارل ميشال، فيما يتعلق بفيروس كورونا ، فإن أولويتنا القصوى هي تسريع حملات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. موضحا أنه "ينبغي تكثيف العمل الجاري لتعزيز إنتاج اللقاح ، وزيادة تسليم اللقاحات وضمان المزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ بالإمدادات"

أما في الشؤون الدولية ، فأوضح ؤئيس المجلي الأوروبي "نريد الدفاع عن مصالحنا والتمسك بقيمنا والمساهمة بنشاط في تشكيل المستقبل العالمي، وحدتنا شرط مسبق لتأكيد نفوذنا" ومضى قائلا : " فيما يتعلق بروسيا ، سأطلعكم على نتيجة اتصالاتي الأخيرة مع الرئيس بوتين قبل إجراء مناقشة أكثر استراتيجية حول هذه المسألة في اجتماعنا بالحضور الشخصي المقبل للمجلس الأوروبي"

وتركز القمة الأوروبية وفق رسالة الدعوة الموجهة من الرئيس الأوروبي على قضية التحول الرقمي الأقوى، "نريد تعزيز طموحنا، حيث نهدف إلى تحقيق التوازن الصحيح القائم على بناء سيادتنا الرقمية والحفاظ على اقتصاد مفتوح" كما شدد على الحاجة إلى صناعة أوروبية مرنة واستخلاص تداعيات الوباء بشأن أهمية السوق الموحدة، وسينضم رئيسا البنك المركزي الأوروبي ومجموعة اليورو يوم الجمعة للقمة الأوروبية لمناقشة الدور الدولي لليورو.