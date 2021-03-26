إدانة مدون مغربي أمريكي بالسجن ثلاثة أشهر بسبب "إهانة مؤسسات دستورية"

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بإدانة مدون مغربي يبث فيديوهات على يوتيوب منذ عدة سنوات بالسجن النافذ ثلاثة أشهر، لملاحقته بتهم منها "إهانة مؤسسات دستورية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الجمعة.

واعتقل المدون شفيق العمراني الشهير بلقب "عروبي فالميركان" ويحمل أيضا الجنسية الأمريكية، مطلع شباط/فبراير عند حلوله بمطار الرباط قادما من الولايات المتحدة، إذ كان ملاحقًا "للاشتباه في ارتكابه أفعالا تكتسي صبغة جرمية" وفق بيان للنيابة العامة.

الإضراب عن الطعام

اشتهر العمراني ببث فيديوهات على يوتيوب يوجه فيها انتقادات للملك والسلطات المغربية، واعتبرت النيابة العامة أنها "تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين".

خاض العمراني إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن عائلته.

وفي أواخر العام الماضي أعلنت المديرية العامة لمراقبة الأمن الوطني وجهازا المخابرات الداخلية والخارجية في بيان مشترك تقديم شكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط "في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة". وأوضح البيان أن هذه الشكوى تتعلق "بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإهانة هيئات منظمة"، وكذا "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير" دون تحديد الأشخاص المعنيين بها. "